Agropoli: al via le Finali Nazionali Under 17 di Basket. Dal 20 Maggio spazio al rugby

Grande entusiasmo nell’aula consiliare Alfonso Di Filippo di Agropoli per la presentazione alla stampa delle Finali Nazionali Under 17. Ad essere presenti all’evento sia le istituzioni che il reparto esecutivo del Basket sia Regionale che Provinciale. A distanza di un anno Agropoli si conferma Città dello Sport e dopo aver ospitato le Finali Nazionali Under 19, quest’anno si replica con una categoria più giovane ma ricca di interesse e curiosità.

Si parte con il basket

La città di Agropoli, dopo il buon lavoro svolto lo scorso anno, si conferma location preferita per ospitare le Finali nazionali under 17 di Eccellenza “Trofeo Claudio Monti” che si disputeranno dal 20 al 26 maggio. A curare la fase organizzativa è la Polisportiva Basket Agropoli. Sono 16 le squadre partecipanti: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Reyer Venezia, San Paolo Ostiense, Pall. Reggiana, Newbasket Brindisi, Dragons Prato e Orange Bassano, Scuola Alghero, Varese Academy, Derthona Tortona, Vis Ferrara, Aquila Trento, Scaligera Verona, Stamura Ancona e Pall. Varese. Nei primi tre giorni ci sarà la fase a gironi, giovedì gli spareggi, venerdì i quarti, quindi sabato le semifinali e domenica le finali. Le gare si svolgeranno al Pala “Di Concilio” di via Taverne e al Pala “Cilento” di Torchiara (prime fasi fino a giovedì).

La novità: le finali di rugby

Rappresentano poi un’assoluta novità le Finali Nazionali di Tag Rugby delle Competizioni Sportive Scolastiche 2023-2024 delle scuole secondarie di I grado. Si terranno ad Agropoli e Capaccio Paestum dal 20 al 24 maggio. La manifestazione, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, vede il supporto tecnico della Federazione Rugby (FIR) e la collaborazione con “Sport e Salute” e CONI, la Provincia di Salerno, il Comune di Agropoli ed il Comune di Capaccio Paestum. Parteciperanno 40 rappresentative scolastiche di Cadetti e Cadette provenienti da tutte le regioni italiane. Le fasi di qualificazione, semifinali, finaline e finali saranno ospitate negli impianti sportivi “Guariglia” e “Torre” ad Agropoli dal 21 al 23 maggio. La cerimonia di aperturasi svolgerà il 21 maggio alle ore 18,00 nei pressi dell’Area archeologica di Paestum, mentre la Festa delle regioni, che vedrà ogni rappresentativa portare a conoscenza i prodotti gastronomici tipici della propria terra, si terrà il 22 maggio alle ore 17,30 in piazza Gallo, sul lungomare San Marco di Agropoli. La cerimonia di premiazione è invece in programma giovedì 23 maggio alle ore 18,00 a Capaccio Paestum.

Il Givova Soccer Experience

Dal 24 al 26 maggio e dal 14 al 16 giugno ritorna inoltre il “Givova Soccer Experience”, autorizzato dalla FIGC. E’ a cura di Ludacse si svolgerànegli impianti “Guariglia” e “Torre”. Sono 132 le scuole calcio coinvolte, divise per le categorie piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. Provengono da otto regioni italiane (Puglia, Sicilia, Basilicata, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Marche). Tra partecipanti, dirigenti, staff e accompagnatori sono attese almeno 2.000 persone.

Spazio alla danza con il Salerno Art Open

Spazio infine alla danza il 25 e il 26 maggio con il Salerno Art Open, a cura di DanzItalia, Cids, Fidesm e la collaborazione di Dirty dancing school. Dopo il successo dello scorso anno, quest’anno la manifestazione sportiva avrà un valore aggiunto in quanto sarà una gara di Supercoppa. Vedrà la partecipazione di centinaia di ballerini e ballerine, italiani e stranieri, che si sfideranno all’interno del Palagreen di via del Piaggese davanti ad una giuria internazionale. Oltre a contendersi l’agognato trofeo, riceveranno dei punteggi per accedere alle competizioni nazionali e internazionali che si svolgeranno durante l’anno. Tra le discipline in competizione ci saranno: latin style, danze accademiche, danze caraibiche, coreografiche, street dance (disciplina che sarà anche alle prossime olimpiadi).

Le dichiarazioni

«Agropoli si prepara ad un’altra settimana di grande sport. Su vari fronti e per varie discipline si sfideranno giovani e meno giovani, in competizioni di rilevanza nazionale e internazionale. Lo spettacolo è assicurato nei diversi impianti sportivi che la nostra città può vantare e che rappresentano quel quid in più, insieme alle capacità degli organizzatori, per spingere a scegliere il nostro territorio ogni anno in maniera sempre maggiore. E questo è per noi motivo di grande orgoglio. E’ una primavera davvero ricca, con proposte davvero interessanti. Le iniziative porteranno sicuro beneficio anche al settore ricettivo e commerciale» è il commento all’unisono del sindaco Roberto Mutalipassi e del consigliere delegato allo Sport Gennaro Russo.