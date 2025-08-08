Gelbison: ufficiale l’arrivo del portiere Francesco Corriere in prestito dalla Salernitana

La Gelbison ha ufficializzato l’acquisizione, a titolo temporaneo, del portiere classe 2006 Francesco Corriere dalla U.S. Salernitana 1919.

Il profilo tecnico

Nato e cresciuto a Roma, Corriere ha iniziato la propria formazione calcistica nel settore giovanile della Boreale, club con cui ha collezionato oltre 30 presenze in Serie D, distinguendosi per sicurezza e affidabilità tra i pali. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Salernitana, che lo ha successivamente inserito nella rosa della Primavera, sotto la guida del responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono.

Nel corso della passata stagione, il giovane estremo difensore ha raggiunto un traguardo di rilievo debuttando tra i professionisti in Serie B, nella gara tra Salernitana e Cesena disputata allo stadio Arechi.

Obiettivi ambiziosi

Con il suo arrivo, la Gelbison punta a rafforzare il reparto portieri a disposizione dello staff tecnico in vista della stagione sportiva 2025/2026.