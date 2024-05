Gal Cilento: a Roma l’apertura dell’Hub “Re.Food 360” per parlare dei valori della “Rural Food Revolution”

È prevista per il giorno 30 maggio 2024 alle ore 16,30 a Roma in via Valadier n. 36/A l’apertura dell’HUB “Re.Food 360” nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Rural Food Revolution” che vede il Gal Cilento S.r.l. come soggetto capofila di un partenariato composto da 11 Gal campani.

Valorizzare e promuovere i prodotti tipici del Cilento e non solo

L’HUB, che rimarrà aperto per la durata di 360 giorni, sarà una proficua occasione per trasmettere i significati ed i valori della “Rural Food Revolution” nonché per fornire una rappresentazione dei territori e dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali della Campania attraverso espositori di prodotti tipici e monitor che offriranno un “tour virtuale” dei territori e delle produzioni locali. Saranno inoltre organizzati eventi periodici dedicati alla presentazione del territorio di riferimento di ciascun Gal partner.

Gli interventi

Al convegno di apertura di giovedì saranno presenti il presidente nazionale di Fare Ambiente Benedetto Miscioscia, il coordinatore del Gal Cilento Luca Cerretani, il consigliere di amministrazione del Gal Cilento Claudio Aprea, il direttore dell’Ufficio Italia Meridionale presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Salvatore Schiavone, il presidente dell’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC) Anna Rea, il professore ordinario presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Vincenzo Pepe. Il convegno sarà intervallato da intermezzi musicali a cura della pianista Santina Amici e della cantante lirica Caterina Novak.