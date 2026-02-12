Furto all’istituto Mozzillo: quarto colpo in poche settimane ad Agropoli

Ancora una volta l’istituto Mozzillo di Agropoli finisce nel mirino dei malviventi. Quello scoperto questa mattina dal personale scolastico all’apertura dei cancelli è il quarto episodio di effrazione registrato nel giro di pochissime settimane, una sequenza che sta trasformando la cronaca locale in una vera e propria sfida alle istituzioni.

La dinamica appare sovrapponibile ai casi precedenti: ignoti si sono introdotti nella struttura forzando gli ingressi e, probabilmente non trovando oggetti di valore o denaro, hanno ripiegato sulle scorte alimentari della mensa. Un bottino misero nel valore materiale, ma pesantissimo per il senso di insicurezza che genera nella comunità scolastica.

La protesta delle famiglie e la risposta del Comune

L’ennesimo blitz ha scatenato l’indignazione dei genitori, stanchi di vedere la scuola dei propri figli violata con tale frequenza. Molte famiglie hanno contattato direttamente il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, chiedendo interventi strutturali e immediati per porre fine a questa escalation di microcriminalità.

L’amministrazione comunale, già sollecitata dopo gli scorsi episodi, ha ribadito l’impegno a intensificare il monitoraggio dell’area. Il primo cittadino ha garantito un potenziamento dei controlli, che passerà necessariamente attraverso un uso più capillare della videosorveglianza cittadina.