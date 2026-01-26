Agropoli, nuovo furto a scuola. Il sindaco: «potenzieremo la videosorveglianza»

L’istituto comprensivo “Mozzillo” di piazza Paolo Serra ad Agropoli è stato nuovamente bersaglio di un atto criminoso. Durante le ore notturne, alcuni malviventi si sono introdotti nel plesso scolastico riuscendo a sottrarre diversi beni, tra cui alcuni prodotti alimentari.

L’episodio non rappresenta un caso isolato, trattandosi purtroppo del terzo furto perpetrato ai danni della medesima struttura nel giro di pochi mesi. L’accaduto ha generato un forte impatto emotivo sulla comunità locale, colpendo un luogo dedicato all’istruzione e alla crescita dei più piccoli.

Le dichiarazioni del sindaco e lo sconcerto della comunità

Il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha espresso ferma condanna per l’accaduto, sottolineando come l’intrusione abbia “causato sconcerto tra studenti, genitori e insegnanti”. La reiterazione di tali episodi presso lo stesso istituto ha innalzato il livello di allerta, rendendo necessario un intervento immediato per tutelare gli spazi pubblici e la serenità delle famiglie. La sicurezza scolastica è stata indicata dal sindaco come un obiettivo imprescindibile per l’attuale gestione amministrativa.

Vertice d’urgenza e nuove strategie di sicurezza

Per rispondere prontamente all’emergenza, il sindaco Mutalipassi ha convocato questa mattina un incontro operativo con il comandante della Polizia Municipale, Maurizio Cauceglia. Durante la riunione è stata analizzata la vulnerabilità del plesso per definire nuove strategie di deterrenza. L’amministrazione punta a lavorare in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine per monitorare il territorio in modo più efficace. “La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta dell’Amministrazione Comunale”, ha ribadito il sindaco nel corso dell’incontro.

Implementazione della videosorveglianza negli istituti

La soluzione più immediata individuata dalla giunta riguarda il potenziamento tecnologico dei sistemi di controllo. È prevista l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza presso la scuola dell’infanzia, con lo scopo di presidiare costantemente i punti di accesso e le aree ritenute più sensibili. L’operazione rientra in un piano più ampio di copertura del territorio. “Andando ad incidere sulle sedi scolastiche ancora scoperte dalla videosorveglianza, l’obiettivo è creare un sistema di sicurezza più forte e capillare che possa prevenire futuri episodi e garantire la tranquillità nelle scuole”, ha concluso Mutalipassi.