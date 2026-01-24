Forum internazionale del turismo: Castellabate e Pollica alla firma del protocollo d’intesa su sostenibilità e sicurezza

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e i sindaci dei Comuni aderenti alla Carta di Amalfi (località turistiche che soffrono maggiormente la pressione turistica) firmano il protocollo d’intesa che istituisce il tavolo interistituzionale per lo sviluppo del turismo sostenibile, volto a rafforzare il coordinamento multilivello nella gestione, sostenibilità e sicurezza dei flussi turistici e nella tutela dei territori più esposti.

Le finalità dell’intesa

“Un ulteriore tassello nella visione di un turismo sempre più sicuro, in grado di tutelare viaggiatori, imprese e comunità residenti – ha dichiarato il ministro Santanchè –, e che fa seguito all’incontro dello scorso luglio in cui abbiamo avviato un confronto costruttivo su strategie e proposte con i sindaci firmatari della Carta d’Amalfi. La sostenibilità e la sicurezza sono biglietti da visita fondamentali per noi”.

I comuni

Costituito presso il Ministero del Turismo, presieduto dal ministro del Turismo e composto anche dal ministro dell’Interno e dai sindaci della Carta d’Amalfi (Amalfi, Arzachena, Ascea, Atrani, Ayas, Capri, Castellabate, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Ischia, Pinzolo, Polignano a Mare, Pollica, Positano, Praiano, Ravello, Riomaggiore, Riva del Garda, Roccaraso, San Gimignano, Taormina, Volterra), il tavolo punta a favorire il bilanciamento tra impatto turistico e qualità della vita dei residenti, promuovere il ripopolamento delle aree colpite dall’esodo, assicurare la sicurezza e la governabilità dei territori, valorizzare l’identità turistica nazionale e sviluppare un turismo sostenibile per le generazioni future.