Eventi in Campania: un ricco weekend tra tradizione e divertimento

La Campania si prepara a un weekend di inizio agosto all’insegna delle tradizioni, della gastronomia e della musica. Dall’1 al 3 agosto 2025, numerose località della regione offriranno un programma variegato di eventi, dalle sagre ai concerti, passando per rievocazioni storiche e feste patronali.

“Roscigno Vecchia è Viva” con musica e cultura

A Roscigno Vecchia, la manifestazione “Roscigno Vecchia è Viva” propone un calendario ricco di appuntamenti. Il 1° agosto, alle ore 19:30, si terrà “Echi del Tempo Perduto”, un concerto al tramonto del M° Luigi Ranieri Gargano (pianoforte), con la partecipazione di Maria Sole Feliciello (violoncello) e Antonio Porpora (batteria e percussioni).

Ad Agropoli: nuovi e vecchi appuntamenti

Ad Agropoli, in Via Cote 12 a Frascinelle, ritorna la “Festa dell’Antica Trebbiatura“, la 3ª edizione. Dopo le date di luglio, l’evento riprende l’1, 2 e 3 agosto 2025, offrendo ai visitatori l’opportunità di rivivere la pratica dell’antica trebbiatura, riscoprire i piatti della tradizione, gli antichi sapori e la musica popolare.

Inoltre, ad Agropoli, domenica 3 agosto, si terrà la “Passeggiata all’Alba con lo Psicologo” a partire dalle ore 06:00. L’iniziativa vedrà la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta dottoressa Maria Mirra e della guida turistica e archeologa Daniela Orrico.

Aquara e Abatemarco: tradizioni, spettacoli e antichi sapori

Il comune di Aquara sarà protagonista con due eventi principali. “Aquara Radici – Arte e Sapori” si svolgerà dall’1 al 3 agosto. Ogni sera, dalle 19:30, si apriranno gli stand enogastronomici. Il 1° agosto, alle 22:00, è previsto un concerto della Fruit Joy Big Band. Il 2 agosto, alle 20:30 in Piazza Indipendenza, si terrà la IX rassegna “Aquara in Danza” a cura dell’associazione A.C. Tersicore. Il 3 agosto, alle 19:00, si celebrerà il “Gemellaggio” tra il Carnevale Tradizionale Aquarese e il Carnevale dei Poveri di Olevano sul Tusciano, seguito alle 22:00 dal concerto di Marco Bruno & Namarà. Le serate saranno allietate da artisti di strada e musica itinerante, proponendo un affascinante viaggio indietro nel tempo alla scoperta dei piatti tipici nelle “stréttule” di Aquara.

Ad Abatemarco, in Piazza Padre Rocco Serra, si svolgerà la XVIII edizione della “Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori” dall’1 al 3 agosto. Ogni sera, con inizio alle ore 20:00, i visitatori potranno degustare piatti a base di melanzane degli orti abatemarchesi e sapori di una volta. Il programma di animazione prevede l’1 agosto la Blu Night Live con musica dagli anni ’60-’70, liscio e latino americano. Il 2 agosto, Melissa curerà l’animazione per bambini, mentre la La Cesaro Aldo Band si esibirà con musica cilentana, napoletana, liscio e disco-dance. Il 3 agosto sarà nuovamente la La Cesaro Aldo Band ad animare la serata.

Orria: “Sagra Nostalgia del Carnevale Orriese”

Nel Borgo Antico di Orria, la “Sagra Nostalgia del Carnevale Orriese” si protrarrà dal 29 luglio al 2 agosto 2025. I partecipanti potranno gustare pizza cilentana, pizza arlecchino, arrosto di maiale con patate, parmigiana di melanzane, birra, vino, acqua e bibite, oltre a dolci tipici. La serata del 29 luglio sarà animata da Enrico dei Gabbiani, mentre il 2 agosto vedrà l’esibizione di Mimmo Del Core. L’invito è chiaro: se mangia, se beve e s’abballa! con carri in esposizione.

Montecorvino Pugliano e Cicerale “riscoprono” gli antichi sapori

A Montecorvino Pugliano, in Via Diaz, si terrà la “Sagra Antichi Sapori Puglianesi” dal 1° al 5 agosto. Il programma degli spettacoli include il 1° agosto “Il Giardino dei Semplici” in concerto. Il 2 agosto sarà la volta di Diadema con “Note d’Autore – viaggio nel tempo della musica italiana”. Il 3 agosto, Antiqua Giostra presenterà la “Compagnia di Musica Popolare”.

A Cicerali, in Contrada San Felice, si svolgerà l’ottava edizione della “Festa dei Sapori Cilentani” dall’1 al 4 agosto 2025. L’evento celebrerà la gastronomia tipica, la musica e il divertimento.

Albanella e Castel San Lorenzo celebrano “Le Notti”

Ad Albanella , presso l’Oasi di Bosco Camerine, si terrà “Le Notti di Santa Sofia” dall’1 al 3 agosto 2025. La manifestazione promette “Misteri, Favole e Leggende, Storie di Santi, Streghe, Briganti, Femmine e Viandanti”. Ogni giorno, dalle 18:00, ci sarà animazione per bambini e dalle 20:00 la Promozione Gastronomica delle Antiche Ricette del Bosco. Il programma musicale prevede l’1 agosto l’esibizione di Sunaria e Marcello Cirillo. Il 2 agosto sarà la volta di Michele Pecora e la band e Toni Esposito. Il 3 agosto chiuderà l’evento Peppe Cirillo e Antiquasaxa.

A Castel San Lorenzo, si terrà la 4° edizione della “Notte di Mezza Estate” l’1 e 2 agosto 2025. L’evento prevede stand enogastronomici, un percorso bucolico, la presenza di artisti di strada, un luna park e una fiera dell’artigianato. Il programma artistico dell’1 agosto include l’esibizione delle Majorettes di Castel San Lorenzo, il Teatro Mansarda dell’Orco con “Passeggiando con ‘Alice nel Paese delle Meraviglie'”, Sibbenga Sunamo e la Murga Los Espositos Figli di Partenope. Il 2 agosto si esibiranno Lone l’instrumental Pasquale Barlotti, il Guest Star Iovine, la Murga Los Espositos Figli di Partenope e I Vai Calore.

Marina di Camerota e Casal Velino Marina festeggiamenti religiosi

A Marina di Camerota, si svolgerà la “Solennità del Santo Patrono San Domenico” dall’1 al 4 agosto 2025. Oltre al programma religioso, i festeggiamenti popolari includono l’1 agosto, alle 21:30 in Piazza S. Domenico, lo spettacolo teatrale “Gennaro Belvedere” de I Triatisti. Il 2 agosto, alle 21:30 in Piazza S. Domenico, si terrà un concerto di Peppe Servillo e Solis String Quartet. Il 3 agosto, alle 21:30 in Zona Porto, è previsto un concerto di James Senese.

A Casal Velino Marina, dal 2 al 5 agosto 2025, si terranno i Solenni Festeggiamenti in onore della “Madonna di Portosalvo”. Il 2 agosto, alle 18:45, è prevista la Processione con l’effigie della Vergine dalla Chiesa Parrocchiale al Porto di Casal Velino Marina, seguita alle 20:00 dalla S. Messa e preghiera del triduo. Alle 19:00 ci sarà la Celebrazione Eucaristica. A seguire, al termine, con partenza dalla banchina dei pescatori, si svolgerà la Processione via mare con la statua della Madonna di Portosalvo. Alle 21:00, Processione attraverso piazza Marconi. Alle 21:30, Spettacolo pirotecnico. Infine, alle 22:00, si terrà il concerto di musica etnica con Peppe Cirillo e l’esibizione della Fanfara Comunale di Casal Velino. Il 3 agosto, alle 20:00, si terrà la S. Messa e preghiera del triduo.

Musica ad Oliveto Citra e a Sicignano degli Alburni

A Casale di Oliveto Citra, il 2 agosto 2025 si terrà un concerto di Fiordaliso con ingresso libero.

A Sicignano degli Alburni, nell’ambito di “Musica Alburni 2025”, ci saranno due concerti. Il 1° agosto, alle 21:00, in Piazza del Seminario, si esibirà “L’Ottetto di Mendelssohn” con gli insegnanti e gli allievi di MusicaAlburni 2025. Il 3 agosto, alle 21:00, in Piazza Belvedere Altoiano, si terrà “Le Stagioni ieri e oggi – musiche di A. Vivaldi e M. Richter” con I solisti di MusicaAlburni 2025 e l’Orchestra Giovanile Salerno Classica diretta dal M° Francesco D’Arcangelo.