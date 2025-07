“Etica, Ambiente e Salute”, tumore al seno nel Cilento: a Sessa Cilento l’incontro del progetto PNRR Borghi

Nell’ambito del progetto PNRR Borghi dedicato ad Etica, Ambiente e Salute, il prossimo 25 luglio nell’aula consiliare del comune di Sessa Cilento si terrà, alle ore 19:00, il primo di tre appuntamenti curati dall’amministrazione comunale e da Legambiente. Il tema su cui i relatori si confronteranno rappresenta purtroppo una realtà per molte donne del territorio cilentano: “Le neoplasie della mammella.”

Il programma

Ad introdurre i lavori sarà il consigliere regionale e chirurgo senologo Tommaso Pellegrino. A seguire, la dottoressa Laura Pesce – Responsabile di Oncologia Medica presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania – e il dottor Antonio Santoriello – chirurgo senologo responsabile Breast Unit Casa di Cura Cobellis di Vallo della Lucania – focalizzeranno l’attenzione su come affrontare la diffusione del tumore della mammella nell’area cilentana.

Il progetto di medicina narrativa

Una particolare prospettiva sarà offerta poi dall’intervento del dottor Pietro Masullo – già Direttore del Reparto di Oncologia dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania – grazie alle due edizioni del volume “Perché proprio a me?” da lui curate in cui sono state raccolte – in un progetto di medicina narrativa – le testimonianze di pazienti ed ex pazienti oncologici del territorio.

Sarà dato spazio, inoltre, ai trattamenti innovativi e ai risultati della Ricerca che saranno presentati dal professore Michelino De Laurentis, Direttore del Dipartimento di Senologia presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G.Pascale” di Napoli. A concludere i lavori sarà lo stesso sindaco di Sessa Cilento, prof. Gerardo Botti, già Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli.