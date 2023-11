Eboli: furti e danneggiamenti, la gente è stanca: “Non ne possiamo più”

Era accaduto sul centralissimo viale Amendola e si è ripetuto tra via San Berardino e via Gonzaga. Serrature di appartamenti scassinate e forzate e tentativi maldestri di entrare nelle abitazioni. E se il colpo messo a segno a casa di due professionisti è andato in porto, con danni ingenti alla porta d’ingresso, appartamento messo a soqquadro e rabbia nell’altra zona centrale del paese è andata un pochino meglio.

Le polemiche

«Nessuno vede, nessuno sente eppure questi delinquenti operano indisturbati», ha raccontato una maestra. A quanto pare anche una palestra ubicata in zona centralissima è stata visitata dai ladri. Sarebbero stati portarsi via un computer ed un telefono cellulare.

«Erano in cerca di soldi, evidentemente», dice un condomine dello stabile «ma noi abbiamo paura». Lungo Madonna del Soccorso anche la serratura di qualche auto in sosta è stata forzata.