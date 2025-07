Doppio incidente sulla Cilentana: disagi nel giorno del controesodo

Giornata di disagi sulla Cilentana. Un incidente si è verificato nel pomeriggio nei pressi dello svincolo Agropoli Sud. Tre i veicoli coinvolti per cause ancora in corso di accertamento.

Incidenti e lunghe code

Dinamica al vaglio delle forze dell’ordine. Sebbene i coinvolti non abbiano riportato serie ferite, notevoli sono stati i disagi alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia.

Nel tardo pomeriggio un altro sinistro si è verificato tra Agropoli Sud e la Diga Alento. Un’auto, per cause ancora da verificare, è finita fuori strada terminando la sua corsa in una cunetta. Illese le persone a bordo.