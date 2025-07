Divieto di balneazione a Castellabate, sindaco rassicura: già eseguiti nuovi controlli

Nonostante la riconosciuta eccellenza delle acque del mare di Castellabate, un controllo condotto dall’ARPAC Campania, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, ha rilevato questa settimana un dato sfavorevole nella località di Pozzillo. Tale rilevazione ha portato il Sindaco Marco Rizzo a emettere prontamente un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato.

Le Contro-Analisi favorevoli

Il primo cittadino ha voluto rassicurare cittadini e turisti sulle condizioni del mare del comune noto anche come “centro di benvenuti al sud”.

“Ne siamo venuti a conoscenza nella giornata di ieri”, ha dichiarato il Sindaco Rizzo, riferendosi alla notifica del dato sfavorevole. Ha proseguito affermando:

“immediatamente abbiamo emesso l’ordinanza di divieto di balneazione nel tratto interessato, fermo restando che ci siamo attivati subito per effettuare delle contro analisi che si sono rivelate subito favorevoli, confermando la buona qualità del mare ed escludendo i rischi per la salute”. Queste contro-analisi private, eseguite dal Comune, hanno quindi già confermato l’assenza di pericoli per la salute pubblica.

Attesa per i nuovi dati

Il Sindaco Rizzo ha poi precisato che, nonostante le rassicurazioni derivanti dalle contro-analisi, l’ordinanza di divieto non può essere revocata autonomamente. La revoca è subordinata all’esecuzione di nuove analisi ufficiali da parte dell’ARPAC.

“Ricordo, però,”, ha spiegato Rizzo, “che il primo cittadino non può revocare l’ordinanza finché non vengono eseguite nuove analisi da parte dell’Arpac che già oggi, in via eccezionale, ha eseguito nuovi rilievi e probabilmente già nella giornata di domani contiamo di avere i nuovi dati che ci permettono di ritirare il divieto di balneazione”. L’attesa è dunque per l’esito dei nuovi campionamenti dell’agenzia regionale, che dovrebbero permettere una rapida riapertura del tratto di costa alla balneazione.