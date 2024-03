Deteneva cocaina ai fini di spaccio: arrestato pusher a Battipaglia

Nella serata del 26 marzo, un'operazione mirata condotta dagli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia ha portato all'arresto di A.B. Il sospettato è stato incriminato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, specificamente cocaina, con l'intento di spaccio. Il coinvolgimento di A.B. è stato confermato dalle autorità competenti, che affermano di averlo trovato in possesso di circa nove grammi di cocaina, presumibilmente destinati alla distribuzione illegale.

L'operazione

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno condotto un'operazione di sorveglianza mirata, focalizzata sulla repressione del traffico di droga nella zona. Grazie a un'intensa attività di indagine, le forze dell'ordine hanno individuato A.B. come sospettato di detenere sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

In possesso di 9 grammi di cocaina

Nel corso dell'operazione, gli agenti hanno proceduto all'arresto di A.B., identificato come il principale sospettato nella detenzione di cocaina. Il sospettato è stato intercettato mentre si trovava in possesso di nove grammi di cocaina, il che ha portato all'immediata azione da parte delle autorità.