Delegazione della Diocesi di Vallo della Lucania incontra il nuovo Vescovo

Questa mattina si è tenuto un importante incontro nella città di Salerno: il Vescovo eletto monsignor Vincenzo Calvosa ha incontrato i sacerdoti del Consiglio dei Consultori e degli Uffici di Curia della Diocesi. Si tratta del primo confronto tra rappresentanti della diocesi di Vallo della Lucania e il nuovo vescovo che presto entrerà in carica.

Un incontro significativo

Questo evento rappresenta un momento molto atteso per la comunità ecclesiale di Vallo della Lucania: il nuovo Vescovo si appresta ad avviare così il via al suo cammino pastorale che inizierà con l’ordinazione il 3 giugno e a seguire l’ingresso in Diocesi il 24 del mese.

La collaborazione come base per il futuro

Durante il primo incontro, caratterizzato da un clima di grande cordialità, si è parlato della collaborazione e della comunione tra tutti i membri della comunità ecclesiale. Questi elementi sono la base su cui costruire un futuro di crescita e di sviluppo per la Chiesa diocesana.

Auguri della comunità diocesana

Durante l’incontro, i sacerdoti presenti hanno rinnovato a mons. Calvosa i saluti e gli auguri dell’intera comunità diocesana. Un momento di grande importanza per il nuovo pastore, che ha così potuto sentire il calore e l’accoglienza della sua comunità.