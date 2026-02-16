Da Roccadaspide a Capaccio: migliaia di persone in festa per il Carnevale

Da Capaccio Paestum alla Valle del Calore continua il Carnevale 2026. In particolare, nella giornata di ieri, approfittando di una fortunata domenica senza pioggia, migliaia di persone hanno affollato, in maschera e con tanto entusiasmo, le strade di Capaccio Scalo, dove ha fatto tappa il Carnevale Tradizionale di Capaccio Paestum, che continuerà domani, martedì, 17 febbraio, presso l’Area Archeologica di Paestum.

In festa anche la Valle del Calore

In festa anche la Valle del Calore dove la sfilata dei carri è iniziata ben presto, con centinaia di maschere al seguito, e ha animato le vie delle frazioni di Roccadaspide fino ad arrivare a Castel San Lorenzo per poi ripartire e arrivare, nel pomeriggio, a Roccadaspide Capoluogo per i festeggiamenti in Piazza XX Settembre.

Carri, maschere, musica, coriandoli e allegria con giovani, bambini e famiglie che sin dal mattino hanno festeggiato in attesa dei carri provenienti anche da Albanella. L’evento è stato organizzato dal Comune di Roccadaspide con la collaborazione di tante associazioni del territorio che si sono dedicate all’allestimento de carri attraverso i loro carristi e con il contributo fattivo dell’associazione “Liberamente Donne” presieduta da Elisa Coviello, che ha organizzato la grande festa di Carnevale tenutasi nella prima parte della giornata presso il Mercato Coperto di Roccadaspide e del Forum dei Giovani coordinato da Giuseppe Gorrasi.