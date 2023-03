Cilento: un progetto per migliorare servizi e infrastrutture sociali di comunità

Il Comune di Casal Velino, retto dal sindaco Silvia Pisapia, intende partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del Pnrr.

Casal Velino punta a migliorare servizi sociali

Tale Avviso ha lo scopo di individuare mediante procedura valutativa selettiva proposte progettuali finalizzate a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

L’Ente pertanto ha approvato il Progetto dal titolo “Casal Velino Cantieri Creativi” per un costo complessivo che ammonta a € 566.740,05.

Ecco a chi è rivolto l’Avviso pubblico

L’Avviso in questione è rivolto a tutti i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultra periferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021,2027 sia in forma singola, sia associata (in forma associata, il numero di abitanti è dato dalla somma degli abitanti dei comuni associati) i quali possono presentare fino ad un massimo di n. 3) proposte progettuali il cui importo complessivo non dovrà superare un importo massimo pari a:

per i comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità: 300.000,00 euro;

per i comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: 1.000.000,00 euro;

per i comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30,000 unità: 2.000.000,00 euro;

per i comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro.

Il Comune di Casal Velino rientra nella seconda fattispecie ossia tra i comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: 1.000.000,00 euro;