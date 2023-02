Efficientamento energetico, Comune punta a fondi Pnrr per l’ex scuola elementare

Il comune di Serramezzana ha deciso di puntare sul risparmio energetico per garantire un futuro sostenibile alla propria comunità. In particolare, l’amministrazione comunale ha deciso di cogliere l’occasione offerta dall’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, promosso dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) del Governo Italiano.

Efficientamento energetico: le finalità

L’obiettivo dell’avviso pubblico è quello di incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In questo modo, si punta a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, riducendo al contempo i consumi energetici e, di conseguenza, le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Il progetto di Serramezzana

In questo contesto, l’amministrazione comunale di Serramezzana, guidata dal sindaco Augusto Materazzi, ha deciso di intervenire sull’ex scuola elementare di via Roma. Grazie ai contributi a fondo perduto previsti dall’avviso pubblico, l’edificio verrà sottoposto ad una serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico, con l’obiettivo di renderlo più funzionale e sostenibile dal punto di vista energetico.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Serramezzana rappresenta un importante passo avanti nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di un futuro sostenibile per le comunità locali. Grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e alla riduzione dei consumi energetici, infatti, si potrà contribuire in modo significativo alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela delle risorse naturali, garantendo al contempo un futuro più sostenibile ed economicamente vantaggioso per il territorio.