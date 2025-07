Cilento, turista si frattura la caviglia sul sentiero della Masseta: necessario l’intervento dell’elisoccorso

Una brutta disavventura ha riguardato nelle prime ore della mattinata odierna due turisti in vacanza nel Cilento.

I fatti

La coppia aveva deciso di fare un’escursione lungo il sentiero della Masseta, che parte da Scario e percorre tutta la costa, per una passeggiata all’insegna della natura e del relax. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Durante il cammino la 42enne, probabilmente a causa di un passo falso, si è fratturata la caviglia destra. Capita la gravità della situazione, è stata allertata subito la macchina dei soccorsi.

Gli interventi

Ad intervenire, nell’immediato, è stata Capitaneria di Porto di Palinuro, diretta dalla Tenente di Vascello Samantha Losito, tramite l’ausilio del gommone GCB91, in dotazione della Capitaneria di Marina di Camerota. Il personale della Guardia Costiera ha subito raggiunto, via mare, il luogo indicato dalla coppia, per mettere in sicurezza l’area, liberarla dalla presenza di eventuali natanti presenti, e permettere all’elisoccorso di procedere nelle operazioni di recupero della donna a bassa quota.

La malcapitata, infatti, è stata trasportata dal Sentiero della Masseta alla spiaggia della Molara, dove poi l’elisoccorso è intervenuto. Il personale sanitario, presente sul mezzo di soccorso aereo, ha dapprima stabilizzato la donna e poi ha proceduto con il trasferimento della 42enne presso l’ospedale per le dovute cure del caso. Fortunatamente la malcapitata non sarebbe in pericolo di vita. Tanta però la paura per la coppia.