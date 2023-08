Castellabate, torna il tradizionale appuntamento con lo storico palio della stuzza

Ci sono tradizioni che neanche il passare del tempo può scalfire. A Castellabate, il 14 agosto significa solamente vivere insieme a tutta la comunità e ai turisti il palio della stuzza. Un gioco antichissimo, giunto alla sua 122esima edizione, ma che non smette mai di appassionare. L’appuntamento per quest’anno è alle ore 16:30, presso il lungomare Perrotti, nella frazione di Santa Maria. L’attesissima e consolidata manifestazione rientra nei festeggiamenti in onore della patrona di Santa Maria a Mare.

Il palio

Ormai conosciutissimo e inconfondibile, il palio della stuzza è un gioco di estrema abilità in cui i partecipanti, rigorosamente residenti nel Comune di Castellabate, devono percorrere un palo di legno lungo 18 metri e ricoperto interamente di grasso animale. L’obiettivo è raggiungere le tre bandierine poste all’estremità senza cadere in acqua. Al palio, partecipano uomini e ragazzi di ogni età, segno di come questa tradizione continua a tramandarsi di generazione in generazione.

La storia

Il palio della stuzza è nato nel periodo della Grande Guerra e anno dopo anno ha accresciuto sempre di più il suo successo, diventando un appuntamento imperdibile per tutta la comunità. Con il passare del tempo, esso è diventato un evento seguito anche dai tanti turisti che scelgono Castellabate come meta delle proprie vacanze estive.

La bellezza del gioco è rappresentata dal forte senso d’identità e coesione per la gente del posto, oltre che un omaggio a Santa Maria a Mare, che viene festeggiata il 15 agosto.