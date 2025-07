Castellabate, 63enne accusa malore in mare a Licosa: salvato con l’eliambulanza

Tanta paura nella tarda mattinata di oggi a Punta Licosa, nel Comune di Castellabate. Un 63enne del posto, mentre era in acqua con il nipote in una delle calette che caratterizzano il tratto di costa, ha accusato un malore.

La situazione si è fatta immediatamente preoccupante con l’uomo che sembrerebbe aver avuto una sindrome di annegamento, mettendo in allarme gli altri bagnanti presenti nei paraggi che hanno allertato i soccorsi. Uno di loro, un Vigile del Fuoco in vacanza, è riuscito per primo a salvare l’uomo trasportandolo sulla battigia per le prime cure del caso.

Il salvataggio

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, supportati dall’Ufficio Locale Marittimo via mare, oltre che un’ambulanza del Soccorso Valcalore. I soccorsi, però, sono stati resi più complessi proprio a causa della posizione in cui si trovava l’uomo, una caletta denominata “La Parula”.

Per questo motivo è stato necessario anche l’intervento di un’eliambulanza che è riuscita a recuperare il 63enne, e trasferirlo presso l’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’uomo è stato stabilizzato e non sarebbe in pericolo di vita.