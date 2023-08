Castel San Lorenzo: Riapre al transito l’ex SS 488

La SR ex strada statale 488, in prossimità dell’innesto sulla strada statale 166, nel comune di Castel San Lorenzo, riapre al transito. La notizia è arrivata dall’ente comunale guidato dal sindaco, Giuseppe Scorza che ha fatto sapere che gli addetti ai lavori mandati dalla provincia di Salerno, presieduta da Franco Alfieri, hanno ultimati gli interventi. Sul tratto stradale, infatti, si sono resi necessari lavori di messa in sicurezza e di stesa d’asfalto che hanno richiesto la chiusura dello stesso a partire dal 17 luglio.

“Tanta gratitudine alla Provincia di Salerno, alla Regione Campania ed alle Maestranze impegnate per l’mportante e sostenuto intervento, eseguito in tempi assolutamente rapidi.

Dunque, la viabilità sulla ex s.s. 488 dall’innnesto dalla S.S. 166, dal chilometro 22.00 circa e sino a Vallo della Lucania, è interamente ripristinata” hanno fatto dalla casa comunale.

L’importanza della Sr ex SS488

Respiro di sollievo per i cittadini della zona per cui il tratto stradale è fondamentale per raggiungere i vari comuni dell’entroterra cilentano senza percorrere stradine alternative.

La riapertura della strada di certo avrà risvolti positivi anche per l’arrivo di turisti e visitatori nei paesi della Valle del Calore come Castel San Lorenzo, Felitto e tutte le altre realtà più interne.

D’ora in poi anche i mezzi pubblici riprenderanno le corse normali, con la chiusura della strada, nei giorni scorsi, i passeggeri venivano condotti alle fermate alternative attraverso apposite navette