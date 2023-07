Cilento: ex SS 488 chiusa. Il ponticello non è sicuro

A Castel San Lorenzo, chiusa l’ex SS 488. Per arrivare a Castel San Lorenzo da Roccadaspide bisognerà percorrere la strada che porta a Ponte Calore ossia la Strada Statale 166 degli Alburni e non la strada principale in quanto, quest’ultima, è stata chiusa al transito poiché il ponticello che l’attraversa non è sicuro.

La chiusura è avvenuta pochi giorni fa e ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino Giuseppe Scorza che, dopo aver preso atto dell’esito del saggio effettuato per verificare lo stato delle arcate del ponticello posato subito dopo le cosiddette “due strade”, sulla ex Strada Statale 488, ha dovuto disporre l’immediata chiusura del tratto.

La circolazione

La circolazione stradale è stata deviata sulla Strada Statale 166, dunque, e a seguire sulla strada comunale Insertone che sbocca nel cuore del paese.

Nessun danno, tuttavia, per i passeggeri del trasporto pubblico in quanto ai bus Sita è stato permesso di assicurare la regolare corsa tramite una navetta di collegamento che partirà dieci minuti prima dell’orario stabilito dal piazzale antistante l’edificio scolastico sito in via Roma e trasporterà i viaggiatori a Ponte Calore in modo da permettere loro di usufruire dei bus sia negli orari di partenza, sia negli orari di arrivo a Castel San Lorenzo.

La linea Peduto, invece, è attrezzata di mezzi più piccoli e quindi capaci di percorrere la via alternativa da cui garantirà i collegamenti con Castel San Lorenzo.

Le dichiarazioni

“Chiediamo pazienza e collaborazione, stiamo lavorando a pieno regime per assicurare una rapida risoluzione del problema” ha affermato Scorza mentre i tecnici e gli operai sono già a lavoro per ripristinare l’arteria.