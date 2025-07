Castel San Lorenzo: punta a realizzare un centro di inclusione sociale

Il Comune di Castel San Lorenzo guidato dal sindaco Giuseppe Scorza intende realizzare un centro di inclusione sociale presso locali della Casa Comunale; la giunta comunale ha approvato con propria deliberazione il progetto esecutivo che prevede un costo complessivo di € 500.000,00.

Gli obiettivi

L’Ente ha così deciso di partecipare all’avviso pubblico “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi” della Regione Campania, che punta a rafforzare le dotazioni e l’operatività degli Enti titolari di progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) come Castel San Lorenzo, favorendo percorsi di integrazione a lungo termine che vedano nel migrante un soggetto proattivo.

L’avviso promuove la predisposizione e la realizzazione, da parte dei Beneficiari di “P.I.A. Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi”, di interventi a favore dei titolari di protezione internazionale, nonché dei neomaggiorenni presenti nel SAI, in stretta connessione e continuità con i percorsi di presa in carico integrata attivati nei SAI. L’avviso prevede, inoltre , anche la possibilità di utilizzare i fondi proprio per la ristrutturazione e/o sistemazione di un immobile comunale da adibire a centro di inclusione sociale.