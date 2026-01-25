Castel San Lorenzo, arriva nelle sale “Se nel buio avrai paura”, il film con Ludovica D’Amato. La famiglia offre viaggio e biglietti per il cinema.

Arriva nelle sale cinematografiche“Se nel buio avrai paura”, il film che vede tra le attrici la piccola Maria Ludovica D’Amato originaria di Castel San Lorenzo.

L’iniziativa

La famiglia D’Amato per permettere a tutti di poter vedere il film, che parla di violenza di genere e affronta tematiche di grande rilevanza sociale, ha messo a disposizione bus gratuito e biglietti del cinema.

“La mia nipotina Maria Ludovica recita in una scena del film e, a prescindere dal mio orgoglio di nonno, ritengo che il film sia molto interessante e di piacevole visione per l’importanza dei temi trattati e la magistrale interpretazione degli attori quindi ho organizzato un pullman per vedere il film presso il Cinema del Maximall di Pontecagnano, il 6 febbraio 2026, alle ore 18:45, il bus partirà da Castel San Lorenzo, davanti all’edificio scolastico, alle ore 16,45 per accompagnare quanti vorranno a Salerno e sarà mio sommo piacere offrire sia la trasferta che il biglietto del cinema, per cui sarà tutto gratuito” ha fatto sapere, invitando tutti a contattarlo per partecipare, il Dottore Luigi D’Amato che ha studio proprio a Castel San Lorenzo, nonno di Ludovica, figlia del Dottore Gerardo D’Amato e della Dottoressa Daniela Porcelli.

“Se nel buio avrai paura” ha visto la partecipazione di Stefano Fresi ed è stato è diretto dal regista Francesco Greco, una

produzione LP Produzioni realizzata in collaborazione con Paparusso Communication.

L’opera affronta tematiche sociali rilevanti come la violenza domestica, il femminicidio, l’alcolismo e il gioco d’azzardo con l’obiettivo di

sensibilizzare il pubblico.

Maria Ludovica è stata anche scelta da Lorenzo Santo

come protagonista del cortometraggio “Tradizione Ribelle” che uscirà nella primavera del 2026 e, il 6 febbraio, sarà presente a Pontecagnano, insieme al regista durante la proiezione del suo primo film.