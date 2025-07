“Caselle Film Festival”, Festival del cortometraggio sull’ambiente: al via la decima edizione

Al via il Caselle Film Festival. Il Festival attraverso l’arte cinematografica ha come obiettivo quello di porre l’attenzione su ciò che accade nel nostro mondo, con particolare riferimento a tutto ciò che oggi è ambiente. Luogo di denuncia e riflessione: il cinema sull’ambiente inteso come mezzo di comunicazione internazionale, confronto oltre che contenitore di critica, sviluppo e promozione.

Caselle film Festival 2025

Il “CFF Caselle Film Festival” si compone di due giurie che valutano le opere cinematografiche in gara: Giuria di Qualità e Giuria Giovani.

La “Giuria di Qualità” valuta le opere in concorso alla sezione “Selezione Ambiente” e “Selezione Animazione”, assegnando il premio come miglior cortometraggio in assoluto il “Caselle Art Award” . Inoltre nella stessa selezione assegneranno le due menzioni speciali, miglior regia “Caselle Award for Directing” e miglior sceneggiatura “Caselle Award for Writing Screenplay” . La “Giuria Giovani” composta da 30-50 giurati giovani residenti giudicherà le opere in concorso alla sezione “Selezione Ambiente” cercando di interpretare quale opera si avvicina di più al mondo giovanile e conferisce il “Caselle Young Award”.

Le info utili

La direzione della manifestazione ha ufficialmente annunciato la Giuria di Qualità che accompagnerà questa decima edizione del Caselle Film Festival, con passione, competenza e uno sguardo attento al cinema che emoziona, denuncia e ispira.

Fiorenza Genovese – specialista della comunicazione nell’ambito della sostenibilità ambientale in EDUIREN, settore educational del Gruppo Iren

Giorgia Fantozzi – Autrice e Regista.Ha conseguito la laurea triennale in Comunicazione e DAMS – Ha vinto il premio per la miglior regia al CFF 2024.

Federico Curci – Autore, Fotografo e Regista.Laureato in Editoria e Pubblicistica, ha frequentato il corso di regia presso la scuola cinematografica Pigrecoemme di Napoli

Sabrina Russo – Videomaker e Fotografa. – Si è laureata in arti multimediali e tecnologiche all’ABA di Roma

Giulia Monella – Regista e sceneggiatrice. Ha studiato film making alla NABA di Roma.

L’appuntamento

L’appuntamento è per il 7-8-9 Agosto 2025, per la decima edizione del Caselle Film Festival, presso l’arena cinematografica all’aperto in Piazza Olmo lungo il Viale Roma, con ingresso libero e gratuito. Nei prossimi giorni verrà svelato il programma ufficiale con tutti i vari artisti ospiti della kermesse internazionale.