Casal Velino Marina, furti sul lungomare Speranza: residenti chiedono maggiore vigilanza

Due episodi di furto verificatisi nei giorni scorsi lungo il lungomare Speranza a Casal Velino Marina, stanno generando preoccupazione tra i residenti e i villeggianti.

I fatti

In particolare, secondo quanto segnalato da una delle proprietarie di una palazzina situata nella zona, ignoti si sarebbero introdotti in un’abitazione danneggiando una finestra, mentre in un secondo episodio è stata rubata un’autovettura di proprietà di un inquilino temporaneamente ospitato nell’edificio. I fatti, avvenuti a distanza ravvicinata, hanno spinto alcuni cittadini a promuovere iniziative di segnalazione formale alle autorità competenti. Non si tratta di episodi isolati: altri furti si sono verificati anche all’inizio di luglio, sempre nella stessa zona.

I cittadini chiedono l’incremento dei controlli

È in fase di raccolta, infatti, un esposto da presentare alle forze dell’ordine con la richiesta di un rafforzamento della vigilanza sul tratto costiero, in particolare attraverso un incremento dei controlli da parte delle pattuglie in servizio.