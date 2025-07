Casal Velino, incidente sulla Pedemontana: due ragazzi feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo via Pedemontana, all’altezza del Bivio per Acquavella, in via Rungi, nel Comune di Casal Velino. Coinvolta una Fiat Idea con a bordo tre giovani: una ragazza e due ragazzi, questi ultimi residenti a Omignano.

La dinamica

L’automobilista del veicolo, proveniente da Casal Velino e diretto verso Omignano, ha perso il controllo. La vettura ha urtato violentemente il guardrail per poi finire fuori carreggiata, ribaltandosi in una scarpata adiacente alla sede stradale e terminando la corsa all’interno di un terreno privato.

I soccorsi

Nell’impatto, uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Due dei tre giovani sono stati trasportati d’urgenza presso l’Ospedale di Vallo della Lucania in codice rosso. La ragazza a bordo, invece, è rimasta miracolosamente illesa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo.