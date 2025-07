Casal Velino: bando per l’assegnazione di lotti del P.I.P.

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha indetto un bando pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per l’assegnazione di lotti del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P).

Il bando

L’Ente, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale della propria Comunità, ha indetto un’indagine al fine cli accertare l’esistenza di una concreta partecipazione da parte di soggetti interessati all’assegnazione dei lotti nel Piano degli insediamenti produttivi , al fine di investire nelle suddette aree per la realizzazione e/o il potenziamento della propria attività di impresa. I risultati dell’indagine saranno utili all’Amministrazione Comunale per acquisire elementi di valutazione e programmazione finalizzati ad avviare le attività di assegnazione dei lotti predetti ad operatori del settore interessati.

Le aree interessate hanno una superficie complessiva di circa 46.519 mq. Il prezzo è stato stabilito in € 56,02 al mq, calcolato sulla base sia dei costi da sostenere per l’acquisizione delle aree sia degli oneri di urbanizzazione.

Come presentare domanda

La manifestazione d’interesse potrà essere presentata, in forma singola o associata, esclusivamente da soggetti pubblici, privati, o cooperative operanti nel settore artigianale, industriale, terziario e per attività commerciali.

Per partecipare al bando, pubblicato e sul sito web del Comune, i concorrenti dovranno presentare domanda entro e non oltre il 16 luglio 2025. La domanda dovrà essere trasmessa al Comune di Casal Velino esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.