Capaccio Paestum, metal detector nelle scuole. A InfoCilento parla il dirigente Cerrone: “Tuteliamo la legalità”

Dopo i più recenti fatti di cronaca, dopo la tragedia accaduta a La Spezia dove Abu, un giovane studente di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato da un suo compagno a scuola, il luogo della cultura, dell’istruzione e della legalità, ci si interroga sulla proposta del Ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara di utilizzare dei metal detector a scuola per evitare che entrino armi e oggetti contundenti e pericolosi.

Tutelare la legalità

“Si può arginare il fenomeno della violenza giovanile impedendo radicalmente che i giovani usino le armi e insistendo sulla responsabilità, sulla maturità e su una scuola che aiuti ad affrontare i problemi e che insegni al rispetto” ha fatto sapere il Ministro Valditara nei giorni scorsi.

I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto l’Istituto d’Istruzione Superiore IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per chiedere al Dirigente Francesco Cerrone cosa pensa della proposta del Ministro Valditara, la sua scuola, da tempo ha attivato progetti per insegnare la legalità e la cultura della non violenza e ieri gli studenti hanno incontrato il prete anticamorra di Scampia, Don Aniello Manganiello per un importante lezione sul tema. “Sono d’accordo con la proposta del Ministro” ha fatto sapere, tra le altre cose, Cerrone.