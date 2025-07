Capaccio Paestum, crisi idrica: Sindaco firma ordinanza anti spreco d’acqua

Il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha firmato un’ordinanza per regolamentare e disciplinare l’erogazione dell’acqua per usi domestici ed extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto; il provvedimento arriva in seguito alla grave crisi idrica che sta interessando tutto il territorio della Regione Campania.

Il provvedimento

L’Asis, azienda speciale idrica salernitana, ha invitato i sindaci ad emettere ordinanze per la razionalizzazione dell’uso di acqua potabile; l’ordinanza sindacale dispone, con decorrenza dalle ore 18:00 e fino ore 07:30 di ogni giorno dalla data dell’ ordinanza (11 luglio) e sino a revoca, la sospensione dell’erogazione della fornitura idrica in tutto il territorio comunale servito dall’acquedotto di competenza comunale (Capaccio Capoluogo e zone limitrofe servite), in modo da garantire un proprio approvigionamento da parte delle utenze.

È stato disposto inoltre il divieto a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, di prelievo e impiego dell’acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di cortili e piazzali; il lavaggio domestico di veicoli a motore; l’innaffiamento dei giardini, orti e prati; e il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino.

L’invito ai cittadini

Il sindaco ha, pertanto, invitato la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi, e ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico.