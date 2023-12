Campania: oltre novemila firme contro la privatizzazione dell’acqua

Nel pomeriggio del 14 dicembre 2023, una delegazione di Cittadinanzattiva Campania Aps, guidata da Angela Marcarelli, Coordinatrice della Rete Consumatori Regionale, ha incontrato il Vice Presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola. Durante l’incontro, è stata consegnata una petizione popolare contenente 9.518 firme autografe, raccolte per chiedere il ritiro in autotutela della delibera Giunta Regionale 312 del 31 maggio 2023, la quale privatizza l’acqua alla fonte in una parte percentuale.

Motivazioni e Risultati dell’Incontro

Durante l’incontro, sono state illustrate le motivazioni della richiesta di ritiro della delibera, sottolineando il chiaro e definitivo desiderio dei cittadini che l’acqua resti sempre gestita da soggetti totalmente pubblici. Nonostante il supporto di numerose delibere di consigli comunali e Province della Campania a favore della revoca della delibera, la Giunta Regionale ha dato indirizzo agli uffici competenti per avviare la predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione di una società mista pubblico-privato per la gestione della Grande Adduzione Primaria di interesse regionale.

Risposta del Vice Presidente e Prossimi Passi

L’On.le Bonavitacola, pur sostenendo il percorso intrapreso con la delibera, ha dimostrato un’importante apertura verso la richiesta fatta con la petizione. Si è impegnato a fornire ogni atto propedeutico per definire il percorso societario per la gestione della Grande Adduzione Primaria del servizio idrico campano, prima della loro pubblicazione ufficiale, e ha ipotizzato l’attivazione di un osservatorio partecipato con le associazioni interessate.

L’iniziativa intrapresa è stata supportata anche da numerose delibere di consigli comunali e delle Province della Campania, che stanno deliberando a favore della revoca della delibera 312/23.

Conclusioni

L’incontro si è concluso con un ringraziamento all’On.le Bonavitacola per l’accoglienza, l’attenzione ed l’ascolto riservato alla delegazione ed alle sue istanze.

La questione della privatizzazione dell’acqua in Campania rimane un tema di grande rilevanza e dibattito, con posizioni contrastanti e un forte coinvolgimento da parte dei cittadini e delle istituzioni locali