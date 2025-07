Ascea, furto in stazione: la vittima ringrazia la Polizia Locale

Un furto avvenuto presso la stazione ferroviaria di Ascea è stato sventato in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia Locale, coordinata dal comandante Massimiliano Falcone.

I fatti

Il fatto si è verificato nei giorni scorsi, quando un uomo di origine napoletana si è impossessato di uno zaino contenente effetti personali di valore, tra cui un telefono cellulare, chiavi, un computer portatile e altri dispositivi elettronici. Il sospettato, accompagnato da una donna, è poi salito a bordo di un treno diretto verso nord. Ricevuta la segnalazione, il comandante Falcone ha immediatamente attivato le procedure di ricerca, riuscendo a individuare i due viaggiatori presso la stazione ferroviaria.

Refurtiva recuperata e restituita al proprietario

L’intervento ha permesso di recuperare uno zainetto riconducibile a uno dei presunti responsabili, al cui interno erano custoditi alcuni oggetti appartenenti alla vittima. Il materiale recuperato è stato prontamente restituito. Per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero e le indagini sono ancora in corso.

I ringraziamenti alla Polizia Locale

La ragazza derubata ha voluto esprimere pubblicamente, alla nostra testata, la propria gratitudine, rilasciando una dichiarazione: “Vorrei ringraziare il comandante della Polizia Municipale di Ascea Marina, Massimiliano, per essere intervenuto presso la stazione di Ascea a seguito della nostra chiamata, dopo che avevamo riconosciuto i presunti autori del furto del mio zaino. In quell’occasione è stato recuperato uno zainetto appartenente a una delle persone coinvolte nel furto, al cui interno si trovava il mio telefono, le mie cuffie e il mio power bank che mi sono stati in seguito restituiti. I due soggetti hanno nel frattempo proseguito il loro viaggio in treno verso Vallo Scalo, mentre il mio zaino e i documenti personali risultano ancora non rinvenuti”.