Anpi di Agropoli: al via il “ResiFest”, un appuntamento per rafforzare i valori democratici e antifascisti

La sezione territoriale dell’Anpi di Agropoli da avvio al suo Resifest, appuntamento rivolto a rafforzare i valori democratici e antifascisti, a tutelare la storia, a creare occasioni di partecipazione attiva. Il 24 e 25 luglio presso il Villaggio dei Pini a Torre di Paestum avranno luogo due giorni di incontri, di condivisione, di convivialità e socialità.

L’appuntamento

Un contributo alla riflessione per comprendere i tempi che attraversiamo con incontri, letture, docufilm, mostre, cucina, performances, stand. Alex Zanotelli padre comboniano, animatore di mille lotte e movimenti per la giustizia sociale, l’uguaglianza, i diritti e Giorgio Mottola giornalista di punta di Report, autore di importanti inchieste dialogheranno su “le nuove destre in Italia e nel mondo”.

Giuseppe Galzerano, storico editore, farà conoscere l’avvincente storia di Ida Passarelli partigiana cilentana protagonista delle quattro giornate di Napoli.

Il programma

Il 25 giornata interamente dedicata alla tragedia palestinese con la proiezione del docufilm “No Other Land” a cui seguirà un dialogo fra Lambros Andreou, esperto di migrazioni, Angelo Alessio di Drawings for Gaza Arci Levante e Lucas Calle attivista fotografo autore della mostra “Sumud”.

Fra i live i concerti di Nicola Caso e Spaghetti Roots il 24 e TARA artista italo palestinese fondatrice del progetto “Arab’ nB” in cui fonde R&B contemporaneo e sonorità arabe. La convivialità è garantita dalla “pastasciutta antifascista” rituale che trae origine dalla famiglia Cervi trucidati dai nazifascisti e dalla cucina palestinese. L’ingresso è gratuito.