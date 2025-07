Albanella, cade dal balcone di una Casa per anziani: muore 64enne

Dramma nella tarda serata di ieri ad Albanella dove un uomo di 64 anni è venuto a mancare dopo essere caduto dal balcone di una Casa per Anziani. Alla base del decesso un gesto volontario. Sconvolta la comunità di Albanella, shock per gli ospiti e gli operatori della struttura.

La ricostruzione

Il 64enne avrebbe atteso a lungo e, approfittando del momento prima di andare a letto, quando poteva agire inosservato, ha raggiunto il balcone.

Gli interventi

Subito è stato allertato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso.