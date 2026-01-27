Albanella: al via il nuovo servizio di igiene urbana in collaborazione con Sarim. Domani la presentazione

Il comune di Albanella, in collaborazione con Sarim, avvia una nuova fase nella gestione del servizio di igiene urbana, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, rendere il servizio più efficiente e rafforzare il decoro urbano. Il nuovo assetto sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta del Comune di Albanella. All’incontro interverranno il Sindaco di Albanella Renato Iosca e Loredana Bardascino, componente del CdA Sarim.

Le novità



Il rinnovato servizio introduce un nuovo calendario di raccolta e una comunicazione visiva riconoscibile, pensata per semplificare le modalità di conferimento e accompagnare i cittadini nella transizione verso il nuovo sistema. La centralità della comunità è uno degli elementi chiave del progetto: cittadini, associazioni e scuole saranno coinvolti in un percorso di sensibilizzazione ambientale che punta a rendere ciascuno parte attiva del cambiamento, portando avanti il claim “Noi facciamo la differenza”.



Tra le principali novità operative figurano l’introduzione di una nuova spazzatrice stradale per il miglioramento del decoro urbano e la digitalizzazione dei processi attraverso la piattaforma tecnologica Enviro, che consentirà di monitorare il servizio in tempo reale, garantire una distribuzione più equa delle attività sul territorio e supportare una gestione più trasparente della tariffazione dei rifiuti.

Domani la presentazione



Il nuovo modello di igiene urbana rappresenta per Albanella un passo concreto verso una gestione moderna, sostenibile e partecipata del ciclo dei rifiuti. La conferenza stampa del 28 gennaio sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il progetto e le nuove modalità di raccolta alla cittadinanza e agli organi di informazione.