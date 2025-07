Agropoli: sequestrati 2.500 giocattoli in un negozio commerciale del centro 

Nell’odierna mattinata, personale della polizia municipale di Agropoli, agli ordini del comandante Maggiore Antonio Rinaldi, unitamente a personale appartenente all’Ufficio delle Dogane di Salerno (Funzionari doganali) nell’ambito di una mirata attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio finalizzata alla repressione della contraffazione e della commercializzazione di prodotti non sicuri, hanno proceduto ad effettuare un’ispezione per accertamenti inerenti alle violazioni in materia di sicurezza per i consumatori.

Le attività

E’ stata necessaria anche la consultazione delle banche dati pertinenti in uso all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti al sensi dell’art.13 della Legge 689/81, nella sede di un’attività commerciale operante in Agropoli, in CorsoGaribaldi, il cui titolare risulta essere proveniente dal Bangladesh.

Le sanzioni

All’esito dell’attività ispettiva gli operanti hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 2.500 giocattoli in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza per i consumatori, ovvero si accertava la presenza negli scaffali di merce (giocattoli) sprovvista della prescritta marcatura CE o in assenza delle relative avvertenze e istruzioni, almeno in lingua italiana, in violazione del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.296 (Codice del consumo).

Al trasgressore è stata notificata una sanzione da euro 516,00 ad euro 25.823,00.

Inoltre si è proceduto al prelievo di campioni di merce per ulteriori attività ispettive allo scopo di effettuare le analisi per la verifica del superamento dei limiti di sicurezza per le sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione dei giocattoli.