Agropoli, scooter rubato ritrovato al porto: la Polizia Locale restituisce il mezzo al proprietario

Un altro motociclo provento di furto è stato rinvenuto dalla Polizia Locale di Agropoli, questa volta abbandonato nei pressi del porto. Gli agenti, intervenuti con tempestività, hanno effettuato le verifiche di rito, accertando la provenienza del mezzo e procedendo alla restituzione al legittimo proprietario, residente ad Agropoli.

Il precedente

Solo qualche giorno fa, un altro motociclo rubato era stato rinvenuto in via Torretta, una delle arterie cittadine di Agropoli. Anche in quel caso, il mezzo è stato restituito al proprietario, che aveva sporto regolare denuncia di furto. L’attività della Polizia Locale di Agropoli si conferma fondamentale per la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.