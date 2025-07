Agropoli: questa sera intitolazione di Piazza Mediterraneo a Paolo Serra, diretta su InfoCilento

L’attuale Piazza Mediterraneo, antistante il Cineteatro “De Filippo” ad Agropoli, sarà intitolata a Piazza Paolo Serra. Il cambio di denominazione, approvato dalla giunta Mutalipassi nel settembre 2024, ha ottenuto il via libera dalla Prefettura di Salerno.

La cerimonia di intitolazione

La cerimonia ufficiale si terrà mercoledì 9 luglio alle ore 20.00. Oltre al momento istituzionale con lo svelamento della targa commemorativa, la serata offrirà spazi dedicati al ricordo dell’imprenditore, docente, politico e sindaco di Agropoli, scomparso nel 2014.

Il programma prevede momenti musicali con ospiti d’eccezione: la celebre soprano Katia Ricciarelli si esibirà in un Recital; il Maestro Espedito De Marino e l’Orchestra dell’I.C. “G. Vairo” di Agropoli presenteranno “Omaggio a Paolo Serra”.

Le testimonianze

Seguiranno le testimonianze dei familiari e di alcuni amici del Prof. Paolo Serra, tra cui:

Flavio Pagano (Corriere della Sera)

Antonio Manzo, giornalista

Alfonso Andria, già parlamentare europeo

Alfredo Boccia (La Città di Salerno)

Bruno Bonfrisco, Dirigente scolastico dell’I.C. “G. Vairo” di Agropoli

Il programma

A condurre la serata sarà Pierluigi Iorio, direttore artistico del Cineteatro “De Filippo”.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sui canali social di InfoCilento (Facebook e YouTube), permettendo anche a chi non potrà essere presente di seguire la cerimonia in tempo reale.