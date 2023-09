Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di un parcheggio in via Padre Giacomo Selvi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha dato il via ai lavori, ma a rivendicare l’iter che ha portato all’avvio degli interventi è l’ex sindaco Adamo Coppola, che ha voluto ricostruire la storia del progetto.