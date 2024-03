Agropoli, investiti da un camion: coniugi in ospedale

Un donna 40 anni, e il marito, un 34enne originario del napoletano, sono stati investiti ieri ad Agropoli, in via del Piaggese, nella contrada Moio. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale a Vallo della Lucania. L'incidente è avvenuto ieri (lunedì 25 marzo), poco prima delle 13.

Le vittime

I due coniugi, residenti ad Agropoli, hanno riportato vari traumi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata: ha riportato fratture alle costole, la perforazione di un rene e tagli sotto un occhio. Per fortuna non è in pericolo di vita. La donna è già stata sottoposta ad intervento chirurgico, presentava fratture ad un piede e una lesione all'aorta.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la coppia stava attraversando la strada insieme ad un familiare quando è sopraggiunto un camion con alla guida un uomo del posto. L'impatto è stato violento e i due pedoni sono stati sbalzati a terra.

L'intervento dei soccorsi

Il camionista si è subito fermato per prestare soccorso ai due feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato le vittime in ospedale.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella, stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.