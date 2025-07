Agropoli in festa per la Madonna di Costantinopoli

Si sono svolti ieri, 24 luglio, i solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, una delle celebrazioni più attese e sentite dalla comunità di Agropoli e non solo.

La festa

La festività, che ogni anno attira numerosi partecipanti, rinnova una tradizione profondamente radicata nella storia locale, capace di emozionare fedeli e visitatori. Il momento culminante della festa è stata la tradizionale e suggestiva processione in mare. Un peschereccio ha accolto la statua della Madonna, portandola in processione lungo le coste agropolesi che si sono animate con spettacoli di fuochi pirotecnici.

Il Vescovo

Quest’anno, la Santa Messa in onore della Madonna di Costantinopoli è stata presieduta dal Vescovo Monsignor Vincenzo Calvosa che per il secondo anno ha arricchito ulteriormente la solennità delle celebrazioni, confermando l’importanza spirituale dell’evento per la comunità locale.