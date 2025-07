Agropoli, Guardia Costiera: ad Aniello Fiorito la Medaglia d’Oro al Valor Civile

“Ci sono gesti che non si dimenticano, atti che nascono dall’istinto di salvare una vita e che diventano esempio per un’intera comunità“. È il caso di Aniello Fiorito, Primo Luogotenente NP del Corpo delle Capitanerie di Porto, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile per un’azione eroica compiuta il 1° ottobre 2018 ad Agropoli.

La motivazione

“Con esemplare altruismo e generoso slancio, libero dal servizio, non esitava a soccorrere un uomo che, con chiari intenti suicidi, si era sdraiato sui binari. Dopo aver invano cercato di convincerlo a desistere, lo afferrava e riusciva a condurlo in sicurezza sulla banchina pochi secondi prima dell’arrivo del treno”, questa la motivazione dell’onorificenza assegnata nel corso delle celebrazioni ufficiali per il 160° Anniversario delle Capitanerie di porto della Guardia Costiera, tenutasi ieri, martedì 22 luglio, a Civitavecchia, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dell’ammiraglio Enrico Credendino, del comandante generale l’ammiraglio Nicola Carlone.

“Aniello Fiorito è un orgoglio per la nostra comunità, commenta il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, Il suo gesto eroico ci insegna che la solidarietà e l’altruismo sono valori che dobbiamo custodire e tramandare. Dimostra come la prontezza di un singolo possa fare la differenza tra la vita e la morte”.