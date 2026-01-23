Agropoli, grande partecipazione per la “Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette”

Le comunità parrocchiali di Agropoli, insieme all’UNITALSI – sottosezione di Agropoli, hanno vissuto una giornata di intensa spiritualità in occasione della Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette, provenienti dal Santuario di Lourdes, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’importante appuntamento, iniziato questa mattina, ha rappresentato un momento di profonda preghiera, raccoglimento e condivisione per tutta la comunità cittadina.

Un momento di profonda riflessione

La giornata si è aperta alle ore 9.00 con l’accoglienza solenne delle reliquie e la celebrazione della Santa Messa. Successivamente, dalle ore 10.00 alle 12.00, si è tenuta l’esposizione e l’adorazione del Santissimo Sacramento, con la possibilità per i fedeli di accostarsi al sacramento della Confessione. A mezzogiorno, la comunità si è riunita per la preghiera dell’Angelus. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, si è svolta la Via Crucis meditata all’interno della chiesa, mentre alle ore 17.15 i fedeli hanno partecipato al Santo Rosario meditato.

Oggi pomeriggio: Messa e fiaccolata

Il momento culminante della giornata sarà questa sera alle ore 18.00 con la Solenne Celebrazione Eucaristica interparrocchiale, seguita dalla suggestiva fiaccolata “aux flambeaux”, in stile Lourdes, segno di fede, speranza e affidamento alla Vergine Maria. Al termine si terrà il gesto dell’acqua, richiamo alle sorgenti miracolose di Lourdes, e il saluto conclusivo alle reliquie di Santa Bernadette.

L’iniziativa, promossa con il supporto dell’UNITALSI e in comunione con il Santuario di Lourdes, ha voluto essere un segno di vicinanza soprattutto verso i malati, i sofferenti e tutti coloro che hanno cercato conforto nella preghiera, seguendo l’esempio di umiltà e fiducia di Santa Bernadette Soubirous.

La partecipazione sentita dei fedeli ha testimoniato ancora una volta quanto momenti come questo siano preziosi per rafforzare la fede e il senso di comunità nella città di Agropoli.