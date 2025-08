Agropoli: Giuseppe Cammarota commenta la sua nomina ad assessore

Sembra avere le idee chiare Giuseppe Cammarota, neo assessore del comune di Agropoli, chiamato a sostituire Emidio Cianciola, cui il sindaco Roberto Mutalipassi ha ritirato le deleghe nei giorni scorsi.

Le dichiarazioni: tra le priorità, fondi Pnrr

Il nuovo componente della giunta si mostra pronto a lavorare per la città. «Ho tanta voglia di dialogare – esordisce – sto parlando con gli uffici competenti per fare un resoconto di tutti i progetti che abbiamo attivato, mi impegnerò al massimo».

Tra le priorità i fondi Pnrr per garantire interventi sul territorio ed in particolare sull’erosione della rupe su cui si erge il centro storico: «Abbiamo un problema al Fortino che dobbiamo risolvere, quindi la massima attenzione sarà su questo intervento per il quale abbiamo già il progetto esecutivo e credo che a settembre potrebbero già esserci novità».