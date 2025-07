Agropoli, Giuseppe Cammarota nuovo assessore

Sarà Giuseppe Cammarota il nuovo assessore del comune di Agropoli. Prenderà il posto di Emidio Cianciola, a cui il sindaco Roberto Mutalipassi ha ritirato le deleghe nella giornata di ieri, essendo venuta meno la fiducia, ha spiegato il primo cittadino.

Chi è Giuseppe Cammarota

Alla sua seconda esperienza amministrativa, esponente del Partito Democratico, Cammarota era stato nella precedente amministrazione un fedelissimo di Adamo Coppola. Ora una nuova esperienza come assessore nella giunta Mutalipassi che dovrà contribuire a rilanciare. Un passo in avanti per Cammarota, la cui scelta è dipesa anche dal sostegno di altri esponenti della maggioranza, come dell presidente del consiglio comunale, Franco Di Biasi.

Scartate le ipotesi di Maurizio Abagnala e Pierino Marciano, di cui pure si era parlato nelle scorse ore. Restano ora da definire la deleghe che verranno assegnate al neo assessore.