Agropoli, chiusura Covid Hospital, De Luca: “l’ultima parola al ministro della salute” | VIDEO

“Non chiudiamo niente!“, ha esordito De Luca in risposta alle domande dei giornalisti di InfoCilento sulla chiusura del Covid Hospital di Agropoli.

Le dichiarazioni

Il presidente ha poi precisato che la Regione si muove sulla base dei vincoli imposti dal Ministero della Salute.

Tuttavia, il problema principale non sembra essere la chiusura dell’ospedale in sé, ma piuttosto la difficoltà di garantire il personale medico e infermieristico necessario per gestire eventuali reparti Covid.

Intervista di Raffaella Giaccio

La Campania, come altre regioni italiane, sta ancora cercando di far fronte alla grave carenza di personale sanitario che ha caratterizzato la pandemia. A fronte di questa situazione, la priorità diventa quella di garantire la presenza di personale qualificato negli ospedali e nei reparti Covid, in modo da poter affrontare eventuali nuove ondate della malattia.

Il punto sugli ospedali in Campania

Nonostante le difficoltà, la Regione Campania ha continuato a investire nella sanità pubblica, con la costruzione di nuovi ospedali e la ristrutturazione di quelli esistenti.

La chiusura del Covid Hospital di Agropoli sembra quindi essere al momento esclusa, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro, in base all’evolversi della pandemia e delle esigenze della sanità pubblica.