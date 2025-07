Agropoli, anziano trovato morto nella sua abitazione

Dramma della solitudine ad Agropoli. Un anziano è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Nitti, una traversa di via Pio X. Si tratta di un 76enne di origini napoletane.

I soccorsi

L’allarme è scattato nel pomeriggio dopo la sua prolungata assenza. Il 76enne viveva da solo e di recente era stato dimesso dall’ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli e un’auto medica proveniente da Vallo della Lucania. Presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. È toccato a questi ultimi forzare l’ingresso per riuscire ad accedere all’interno.

Purtroppo l’uomo era già deceduto. Un malore potrebbe essere alla causa del decesso.