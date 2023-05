Agorà S10 promuove gli affidi: incontri di sensibilizzazione per creare una rete di famiglie affidatarie

Il Consorzio sociale Agorà S10, insieme al Servizio Affidi e Adozioni (SAAT) e all’associazione Mary Richmond, ha organizzato un ciclo di incontri di sensibilizzazione per promuovere l’affido e costruire una rete di famiglie affidatarie.

In cinque paesi della provincia di Salerno – Palomonte, San Gregorio Magno, Laviano, Valva e Buccino – si sono svolti incontri a cui hanno partecipato numerose famiglie, anche provenienti da fuori territorio, interessate ad accogliere un bambino nella propria casa.

L’obiettivo degli incontri era di far conoscere ai partecipanti le modalità e i requisiti per diventare famiglia affidataria, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica degli affidi.

Incontri operativi per costruire la rete di famiglie affidatarie

L’equipe che ha seguito il percorso di sensibilizzazione ha riscontrato una grande sensibilità tra i partecipanti, che spesso non sapevano come dare seguito alla propria volontà di diventare famiglia affidataria. I primi incontri hanno dato il via alla creazione della rete di famiglie affidatarie, con le prime famiglie che hanno dato la loro disponibilità ad approfondire la tematica.

Gli incontri operativi, guidati dal Direttore di Agorà, Giovanni Russo, dal Presidente del Cda, Ernesto Cupo, dalla Presidente dell’associazione Mary Richmond, Bonaria Autunno, e dall’equipe del Servizio Affidi e Adozioni, hanno permesso ai partecipanti di approfondire le modalità di adozione e di chiarire eventuali dubbi e preoccupazioni.

Una grande sfida per migliorare la vita dei bambini in affidamento

In un momento in cui il dibattito sulla genitorialità e sulle “nuove” famiglie è molto acceso, il Consorzio sociale Agorà S10 ha deciso di puntare sugli affidi, offrendo la possibilità a bambini che vivono una difficoltà nel proprio contesto di essere accolti temporaneamente da una famiglia affidataria.

La sensibilizzazione sul territorio continuerà

Il direttore dell’Azienda consortile, Giovanni Russo, ha dichiarato che il Consorzio sociale Agorà S10 continuerà a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica dell’affido sul territorio, alla luce dei risultati positivi ottenuti dagli incontri. Il SAAT rimane aperto a chiunque desideri intraprendere questo percorso, sostenuto sia dal Consiglio di amministrazione di Agorà che dall’Assemblea dei sindaci dell’azienda.