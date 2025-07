Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi Cilento”, D’Angiolillo (FdI) avverte: «Ora servono infrastrutture per collegare il Cilento»

Il rappresentante di Fratelli d’Italia, Alessandro D’Angiolillo, interviene alla vigilia dello svelamento ufficiale della nuova insegna dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi alla quale si aggiungerà la dicitura Cilento.

«Un primo passo importante, ma il nostro territorio resta isolato». Alla vigilia dello svelamento ufficiale della nuova insegna dell’aeroporto di Salerno, che da lunedì 21 luglio porterà la denominazione Salerno Costa d’Amalfi Cilento, Alessandro D’Angiolillo, rappresentante di Fratelli d’Italia – Coordinamento Cilento Centrale Cirielli Presidente, interviene per esprimere soddisfazione per la scelta del Ministero delle Infrastrutture ma anche per richiamare l’attenzione sui nodi ancora irrisolti per il territorio.

«Siamo orgogliosi che finalmente il Cilento entri di diritto nella denominazione ufficiale dell’aeroporto – dichiara D’Angiolillo – un riconoscimento che il nostro territorio attendeva da anni e che porta visibilità alla nostra vocazione turistica e agricola. Voglio esprimere un sincero ringraziamento al senatore Antonio Iannone, che con il suo impegno all’interno del Ministero ha permesso di raggiungere questo risultato importante».

Ma, avverte: «Questo è solo il primo passo. Senza interventi concreti sulle infrastrutture, il Cilento rischia di restare prigioniero delle sue criticità storiche: ogni estate la SS18 Cilentana diventa un imbuto, con file chilometriche da Battipaglia ad Agropoli che rendono quasi impossibile raggiungere le nostre località balneari.

Anche le strade interne alternative, come la Aversana e quelle verso Eboli, soffrono le stesse criticità e non offrono soluzioni adeguate». «Non possiamo accontentarci di una targa all’aeroporto: servono opere concrete per migliorare l’accessibilità del nostro territorio. Per questo chiediamo che la cosiddetta Strada del Parco, già progettata dall’Ente Parco del Cilento, sia inserita nella programmazione triennale delle infrastrutture e finanziata anche con i fondi del PNRR.

Servono circa 300 milioni di euro, ma è una cifra necessaria per dare ossigeno a un’area che rischia di spopolarsi e per valorizzare la nostra offerta turistica», aggiunge D’Angiolillo. Il Cilento – conclude –«merita infrastrutture e servizi all’altezza della sua bellezza. Siamo certi che, così come ha fatto per la nuova denominazione dell’aeroporto, il senatore Iannone saprà farsi portavoce anche di questa ulteriore e indispensabile battaglia».