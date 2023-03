Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 31 marzo | Ecco l’Almanacco

Vediamo insieme l’Almanacco del 31 marzo. Una data che ha visto numerosi avvenimenti storici, alcuni dei quali hanno segnato profondamente la storia dell’umanità. Ma prima di parlare di questi, facciamo un salto nel passato per scoprire i santi venerati in questo giorno.

I Santi del 31 marzo

La Chiesa cattolica celebra San Beniamino, un martire cristiano che visse nel III secolo in Persia e che subì il martirio per aver rifiutato di sacrificare agli dèi pagani. Inoltre, in questo giorno si celebra anche Santa Balbina, una vergine e martire romana del II secolo.

Gli avvenimenti storici del 31 marzo

Tra gli avvenimenti storici che hanno segnato il 31 marzo, c’è la firma del Trattato di Roma nel 1957, che ha istituito la Comunità Economica Europea, l’antesignana dell’attuale Unione Europea. Questo accordo ha rappresentato un passo fondamentale per l’integrazione economica dei paesi europei.

Inoltre, il 31 marzo del 1492 è stata emessa l’edizione finale dell’Alhambra Decree, un decreto reale emesso dai Re Cattolici Ferdinando e Isabella di Spagna che ordinava l’espulsione degli ebrei dal regno. Questo decreto ha avuto un impatto significativo sulla comunità ebraica spagnola e sull’Europa in generale.

Il 31 marzo è anche una data tristemente nota per il massacro di Sharpeville del 1960, avvenuto in Sudafrica durante il regime dell’apartheid. Durante una manifestazione pacifica contro le leggi razziali del governo, la polizia aprì il fuoco sui manifestanti uccidendo 69 persone e ferendone molte altre.

Le curiosità del 31 marzo

Infine, una curiosità legata al 31 marzo riguarda il mondo della musica: in questo giorno del 1985, il cantante country Willie Nelson ha organizzato il primo “Farm Aid”, un concerto benefico per raccogliere fondi per i contadini americani in difficoltà. Questo evento ha dato il via a una serie di concerti che si tengono ancora oggi, con l’obiettivo di sostenere l’agricoltura sostenibile e l’ambiente.

In conclusione, il 31 marzo è una data che ha visto accadimenti importanti e significativi nella storia dell’umanità, ma che ha anche avuto momenti di speranza e solidarietà. Celebriamo i santi venerati in questo giorno e riflettiamo su quanto la storia passata possa aiutarci a costruire un futuro migliore.