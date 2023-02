Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 15 febbraio | Ecco l’Almanacco

Almanacco del 15 febbraio, San Faustino. Origini e leggende attorno alla figura di San Faustino associato ai single. Faustino era un nobile cavaliere vissuto nel II secolo d.C. che, dopo una lunga carriera militare, fu convertito al cristianesimo dal vescovo Apollonio. Insieme al fratello Giovita, venne ucciso il 15 febbraio di un anno compreso tra il 120 ed il 134 d.C. poiché si rifiutò di compiere dei sacrifici in onore degli dei.

Il suo nome è stato associato alla festa dei single in virtù di alcune leggende popolari, secondo le quali San Faustino, durante la propria vita, si impegnò con ardore ad aiutare alcune donne a trovare marito.

Altri, invece, sostengono che il nome Faustino, dal latino faustus, “favorevole, propizio”, porterebbe fortuna, in particolare a coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella.

Santi del 15 febbraio

Santi Faustino e Giovita (Martiri)

San Claudio de la Colombiere (Religioso)

San Decoroso di Capua (Vescovo)

San Quinidio (Vescovo di Vaison-La-Romaine)

Significato del nome Faustino

Il nome deriva dal latino Faustus, antico cognomen romano, e significa “favorevole, benevolo, felice, prospero”.

Proverbio del 15 febbraio

Se febbraio non isferra, marzo mal pensa.

Aforisma del 15 febbraio

Il vino è come la vita per gli uomini, purché tu lo beva con misura. Che vita è quella di chi non ha vino? Questo fu creato per la gioia degli uomini. (Siracide)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

2005 – Nasce YouTube Con lo slogan “Brodcast yourself”, “trasmetti te stesso”, fa il suo esordio sul web YouTube, uno dei primi siti di video sharing che in pochi anni arriva a meritarsi la fama di TV del terzo millennio.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Hai un animo buono, generoso e sensibile. Sei dotato di un profondo intuito e puoi mettere a frutto le tue capacità nel campo delle scienze umane, della psicologia o dell’astrologia. In genere puoi contare su una buona dose di fortuna che ti accompagna per tutta la vita. Ami la famiglia, la casa, i figli e gli animali. Il tuo matrimonio sarà sereno e molto gratificante.

Celebrità nate il 15 febbraio

1898 – Totò Gli aggettivi per il principe della risata si sprecano ed è impossibile riassumere in poche parole la preziosa eredità che ha lasciato nel mondo dell’arte, del costume e del linguaggio. Antonio De Curtis (il cui nome completo era Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi), in arte Totò, nacque nel cuore di Napoli (rione Sanità) dalla relazione clandestina tra Anna Clemente e il marchese Giuseppe De Curtis.

1564 – Galileo Galilei Universalmente noto come il padre della scienza moderna, sancì attraverso i suoi studi l’universalità del rapporto causa-effetto nella ricerca scientifica. Tra i più grandi studiosi della storia dell’umanità, i suoi contributi spaziarono dalla filosofia all’astronomia, passando per la matematica.